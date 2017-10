By

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統競選時,主要政見之一的美墨邊境圍牆,8個由不同公司提供的圍牆範本已經興建完成美墨圍牆的可能模樣。

位於加州聖地牙哥,離墨西哥城市Tijuana只有幾步距離的一處地方,出現了8堵圍牆模型,8個廠商皆在10月26截止前將圍牆範本建出。

牆高介於18至30英吋,當局發出興建指引,點出幾個重要功能,包括不能讓攀爬輔助道具可以在牆上使用,以及要承受連續一小時的重擊測試,其中一堵牆上方有突出的尖刺金屬。

特朗普要求國會在現階段批准16億美元預算,用以興建長達14英里的新圍牆,替換現有的生鏽矮牆。

工程進行中時,共有三男兩女正翻牆準備進入美國,當場被攔下。

