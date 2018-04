國民警衛軍陸續抵達美墨邊境 協助堵截非法入境者

By

【KTSF 馮政浩報導】

特朗普上星期宣布派遣國民警衛軍到美國墨西哥邊境,協助堵截非法入境者,警衛軍陸續抵達目的地。

美墨邊境的巡邏隊海陸空都有,現在更加入國民警衛軍,單單在週一就有250名警衛軍派到德州的邊界。

國防部長上星期簽署命令,派遣最多4,000名國民警衛軍支援邊境人員的工作,現時已經有大約400名警衛軍開始工作,而幾千名隨後就會抵達。

國家邊界巡邏局發言人Hector Garza說:”這是拯救美國人的生命,拯救邊境巡邏隊員的性命,令其不受襲擊、殺害,不會受傷。”

特朗普較早前命令軍方保護邊境安全,直至他競選時承諾的邊界圍牆建造完成為止。

前總統布殊和奧巴馬都曾經派遣部隊到邊境,但被批評為經費大、效益少。

特朗普的命令,近因是由於一個中美洲入境車隊正由墨西哥駛向美國邊界,據說準備要求庇護,但Webb County縣警長Martin Cuellar說:”我們沒有部署無人機、感應器等高科技來保護邊境。”

但其他人歡迎軍方支援,包括亞利桑那州長Doug Ducey,他說:”這項行動是提供人力資源,支援聯邦、州、縣、部族,以及地方執法機關,防止罪犯、毒販與武器彈藥流入。”

根據聯邦法例,軍隊不可以執行移民法例,國民警衛軍只可以提供支援,例如訓練和建築工程。

