特朗普總統週二發推文說他的核按鈕,比北韓領袖金正恩的更厲害。

北韓領袖金正恩日前在新年賀辭中,提到辦公桌上時刻有核按鈕,美國本土全境均在打擊範圍內。

特朗普回應指他的核按鈕,比金正恩那個更大、更強,而且真的可以用。

另外,美國哥倫比亞廣播公司報道,北韓可能本周至下周於首都平壤以北,亦即去年十一月試射「火星-15」洲際彈道導彈的位置,再次試射洲際導彈。美國駐聯合國大使黑利表示,若北韓這樣做只會招致更多制裁。

