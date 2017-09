特朗普以國安為由 阻中資公司收購美國半導體公司

By

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統基於國家安全理由,禁止一間中國政府支持的投資公司收購波特蘭最大科技公司Lattice Semiconductor Corp。

這是25年來,美國總統第4次因為國安顧慮,而下令禁止外國人收購美國公司。

白宮表示,特朗普的決定是基於包含美國外資投資委員會等幾個機構的建議。

Lattice Semiconductor Corp是半導體公司,其研發的晶片可以作為電腦、通訊及軍事用途,其七成的業務收入來自亞洲。

而打算收購的公司為Canyon Bridge Capital Partners,是一間新成立的私募基金,有報道指基金核心高層,都是在過去幾十年來為美國半導體產業與中國搭橋的重要人物。

該公司回應表示失望,但會繼續尋找其他投資機會。

華爾街日報報導,特朗普此舉表明美國政府將嚴密審查中國在半導體晶片技術的投資。

其他正在被美國當局審查的中資併購案,還有馬雲旗下的Ant Financial螞蟻金服打算購入國際快速匯款公司MoneyGram,以及中國海航集團收購前白宮通訊長Anthony Scaramucci創辦的資金管理公司等計畫。

