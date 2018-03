By

【KTSF】

特朗普總統週一以國安考量為由,不批准新加坡公司博通(Broadcom)以1,170億美元收購美國晶片製造公司高通(Qualcomm)。

特朗普表示,有證據顯示,新加坡法律下建立的博通如果收購了高通,可能會損害美國國家安全。

而這項禁購令,將避免美國最大的晶片製造商之一落入新加坡公司手中。

而此禁令會取代外來投資審查委員會在3月4日發出的指令。

