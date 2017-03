By

【KTSF 陳令楠報導】

有傳媒公佈聲稱是特朗普總統2005年的報稅表,首度披露特朗普財務狀況。

MSNBC記者公佈文件,並稱文件是有人以郵遞方式送來,並不清楚寄件者身份。

文件顯示,特朗普在2005年收入逾1.5億美元,繳納了3,800萬美元入息稅,實際稅率近25%,文件中並未詳細記錄收入來源或計稅方式。

白宮在節目播出前發表聲明指,特朗普依足法例要求繳稅,稅率更比一般美國人的稅率高,同時譴責MSNBC的報導,指這樣公佈報稅文件是違法。

自特朗普競逐總統以來,他一直拒絕公開稅務記錄。

特朗普週三早上發推文,稱MSNBC的報導虛假,並質疑這些文件的真實性。

