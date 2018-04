私人律師辦公室突遭搜查 特朗普憤怒回應

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

聯邦調查局(FBI)週一早上突然搜查特朗普總統的私人律師Michael Cohen位於Rockefeller Center的辦公室,和 Park Avenue的酒店房間,特朗普憤怒回應。

聯邦調查局拿走很多文檔,包括電子郵件、傳真,還有Cohen和客戶的通訊信息,其中包括特朗普和Cohen之間的通訊信息。

Cohen曾向A片女星Stormy Daniels付封口費,和他與俄羅斯介入2016選舉的相關訊息。

國會參議院民主黨人Richard Blumenthai認為,這是”特朗普通俄案調查”最重大和最有震撼力的事件,特朗普則憤怒回應。

特朗普說:”這是可恥的局面,是完全的獵巫,是真正意義上對美國的攻擊,攻擊我們一直所支持的。”

目前尚不清楚聯邦調查局如何進入Cohen的辦公室,對於司法部來說 ,這項搜查是一個激進的舉動,Cohen的律師Stephen Ryan表示,檢方在收到通俄案獨立檢察官穆勒的推荐後,獲得了搜查令 ,稱這項搜查”完全不合適和不必要”,這種手段是錯誤的,而他會將必要的文檔提供給國會,以及出面作證。

