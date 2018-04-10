私人律師辦公室突遭搜查 特朗普憤怒回應

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

聯邦調查局（FBI）週一早上突然搜查特朗普總統的私人律師Michael Cohen位於Rockefeller Center的辦公室，和 Park Avenue的酒店房間，特朗普憤怒回應。

聯邦調查局拿走很多文檔，包括電子郵件、傳真，還有Cohen和客戶的通訊信息，其中包括特朗普和Cohen之間的通訊信息。

Cohen曾向A片女星Stormy Daniels付封口費，和他與俄羅斯介入2016選舉的相關訊息。

國會參議院民主黨人Richard Blumenthai認為，這是”特朗普通俄案調查”最重大和最有震撼力的事件，特朗普則憤怒回應。

特朗普說：”這是可恥的局面，是完全的獵巫，是真正意義上對美國的攻擊，攻擊我們一直所支持的。”

目前尚不清楚聯邦調查局如何進入Cohen的辦公室，對於司法部來說 ，這項搜查是一個激進的舉動，Cohen的律師Stephen Ryan表示，檢方在收到通俄案獨立檢察官穆勒的推荐後，獲得了搜查令 ，稱這項搜查”完全不合適和不必要”，這種手段是錯誤的，而他會將必要的文檔提供給國會，以及出面作證。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。