CNN報導指,早前國家情報機構為特朗普提供關於俄國黑侵的報告時,亦提供一份未經證實的報告,報告中稱,俄羅斯持有對特朗普不利的資料,涉及特朗普個人及財務方面,足以對他的名聲構成威脅。

目前,聯邦調查局正在調查這份情報的真實性,俄羅斯則否認此消息,普田發言人指這份報導傷害兩國關係。

特朗普本人則自週二起發出數條推文回應,稱這些是媒體的虛假報導,更是政治批鬥。

正當國會共和黨人譴責俄羅斯 的黑侵行動,要求對俄國加強制裁之際,特朗普則表示要跟俄國改善關係,加強合作。

