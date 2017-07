共和黨健保替代案敗北 特朗普發推文炮轟

By

【KTSF】

聯邦參議院共和黨人因為未能取得足夠票數,無法通過替代奧巴馬健保的方案,特朗普總統週二在社交網站Twitter連環發炮,抨擊民主黨和少數共和黨人導致健保替代案無法過關,並聲言他們會捲土重來。

特朗普週二清晨發出多個推文,炮轟國會未能成功推翻奧巴馬健保,共和黨過去7年來,一直誓言要完成這個使命。

特朗普在推文中稱:”大多數共和黨人都是忠誠、傑出和努力工作,我們被所有民主黨人和少數共和黨人拖累了。”

特朗普續指,就讓奧巴馬健保失敗,之後大家再一起籌劃一個更佳的健保計劃,大家拭目以待。

猶他州共和黨參議員Mike Lee和堪薩斯州共和黨參議員Jerry Moran週一宣布不會投票支持健保替代案,意味共和黨52名參議員中,至少有4人會投反對票,在民主黨全部會投反對票下,共和黨將不能取得通過健保替代案所需的50票。

有見及此,共和黨參議院領袖麥康尼計劃重提2015年獲國會通過,但遭奧巴馬總統否決的一項法案,當中將會推翻奧巴馬健保中多項重要條文,而法案將會納入一項兩年延誤執行的條文,讓國會議員能有更多時間提出替代方案。

特朗普早前曾表示支持有關建議,至週一晚再度發推文表示支持這樣做,並揚言歡迎民主黨參與制定新方案。

不過,能否通過法案推翻奧巴馬健保也存在未知之數,因為國會中有不少共和黨人憂慮,推翻奧巴馬健保會對健保市場造成不穩,也未知國會最終能否通過替代法案。

根據無黨派的國會預算分析辦公室的報告,參院共和黨領袖提出的健保替代案,將會令美國無健保人士在2026年增至2,200萬人,而在2015年被奧巴馬否決的法案,更會令無健保人士在2026年增至3,200萬人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。