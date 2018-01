不滿在新書爆料 特朗普與前心腹Steve Bannon決裂（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

一度是特朗普總統心腹的前白宮總策略師Steve Bannon,透過一本新書投下超級震撼彈,爆出通俄事件猛料 ,暗指去年6月繼小特朗普之後,特朗普本身都有同俄國人員會面,特朗普反擊,指Bannon被他炒之後神智不清。

Bannon的震撼彈出自一本新書,名叫”烈焰與怒火:特朗普的白宮內幕”,作者是Michael Wolff,定於下星期一發售,但紐約的雜誌和其他媒體已經率先在網上登載部份內容。

這本書描述特朗普是個不守紀律的大小孩,而且根本是志不在入主白宮,也不懂掌握總統的身份地位,這些事一點都不令人感到意外,令人震驚的猛料是爆出曾任白宮總策略師的Bannon指,特朗普長子與俄羅斯女律師在2016年6月在紐約Trump Tower大樓見面,是叛國和不愛國的行為。

這次會面的目的是想從俄國官員手上拿到希拉莉克林頓的黑材料,Bannon當時也在場,他指小特朗普有帶俄國人員去見特朗普。

書中也透露Bannon認為通俄案的調查顯然會聚焦在洗黑錢方面,透過前競選主席Paul Manafort、特朗普的長子與女婿的財路而查到特朗普身上。

對此特朗普大怒,並且發表正式的白宮聲明,而不是推文,強調Bannon與他當選總統無關。

特朗普又指出,Bannon做了特朗普的高級顧問大概半年後被炒,是”lost his mind”,意思是神智不清,白宮也指這本書所講的內容不實,可笑。

Bannon的發言人對於有關的批評不作回應。

小特朗普就透過連串推文發砲攻擊,指Bannon經營的Breitbart News新聞網站的創辦人對Bannon的大話連篇,應該感到慚愧。

