特朗普指佛州高中血案源自精神問題 隻字不提槍械

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特朗普總統週四就佛羅里達州一所高中發生的槍擊血案向全國發言，他以暴力、仇恨和邪惡來形容事件，並承諾會處理精神健康的難題，但演說對槍械隻字不提。

特朗普週四在白宮外交大廳，以緩慢的語調來安慰死傷者家屬，及平復國民的悲痛。

特朗普向死傷者家屬說：”我們現在團結起來，有如美國的大家庭，你們的痛苦，我們也感受到，兒童、老師在美國的學校內都不應身處危險。”

特朗普說，將會到佛羅里達州，探望死傷者家屬。

特朗普也承諾，其政府將會與州和地方政府合作，提高學校的安全，並處理精神健康的難題。

另外，特朗普早上也發推文指，多種跡象表明槍手有精神問題，甚至因為品行不佳被開除出校，鄰居和同學都知道他是一個大問題，特朗普呼籲民眾一定要向警方匯報類似的情況。

特朗普也下令全國聯邦政府機構及公共場所下半旗，向遇難者致哀。

特朗普在競逐總統前，曾支持對槍械實施某程度的管制，但在入主白宮後，他曾對全國槍會（NRA）說，他是槍會的朋友，並簽下一項由共和黨操控的國會通過的決議案，取締前總統奧巴馬任內推行的一項槍管法，當中禁止若干有精神問題的人取得槍械。

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