特朗普指佛州高中血案源自精神問題 隻字不提槍械

特朗普總統週四就佛羅里達州一所高中發生的槍擊血案向全國發言,他以暴力、仇恨和邪惡來形容事件,並承諾會處理精神健康的難題,但演說對槍械隻字不提。

特朗普週四在白宮外交大廳,以緩慢的語調來安慰死傷者家屬,及平復國民的悲痛。

特朗普向死傷者家屬說:”我們現在團結起來,有如美國的大家庭,你們的痛苦,我們也感受到,兒童、老師在美國的學校內都不應身處危險。”

特朗普說,將會到佛羅里達州,探望死傷者家屬。

特朗普也承諾,其政府將會與州和地方政府合作,提高學校的安全,並處理精神健康的難題。

另外,特朗普早上也發推文指,多種跡象表明槍手有精神問題,甚至因為品行不佳被開除出校,鄰居和同學都知道他是一個大問題,特朗普呼籲民眾一定要向警方匯報類似的情況。

特朗普也下令全國聯邦政府機構及公共場所下半旗,向遇難者致哀。

特朗普在競逐總統前,曾支持對槍械實施某程度的管制,但在入主白宮後,他曾對全國槍會(NRA)說,他是槍會的朋友,並簽下一項由共和黨操控的國會通過的決議案,取締前總統奧巴馬任內推行的一項槍管法,當中禁止若干有精神問題的人取得槍械。

