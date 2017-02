特朗普堅持 移民禁令繼續執行

By

【KTSF】

總統特朗普今天堅持,要繼續執行他簽發的行政命令。就是在這三個月內,暫時中止所有來自伊拉克,伊朗、敘利亞、索馬里,利比亞、蘇丹和也門等七個回教國家的移民入境美國以及在這四個月內暫時停止向所有難民發出簽證。

政令生效之後,各大機場都出現混亂,爆發抗議浪潮。特朗普今天否認,週末在機場出現的混亂是因為行政命令所引起。而是Delta 航空公司電腦故障導致以及有示威抗議,甚至民主黨籍的紐約州聯邦參議員Chuck Schumer 週末在記者會上,談及這項移民禁令時不禁落淚,更是為事件火上加油。

特朗普反擊說,他所認識的Schumer 不是這麼容易流露感情的人,因此認為Schumer 流的是 ‘假眼淚’。

特朗普又說,行政命令不可以提前宣佈,否則壞人就會大量湧入美國。

特朗普強調,這些政令並非針對穆斯林,也與宗教無關。而是關乎保障美國國家安全。他又說其實一早就應該要執行。

白宮幕僚長Reince Priebus較早時接受媒體訪問時澄清說,移民禁令不針對綠卡持有人。如果綠卡持有人在入境美國時

遇到問題的話,可以申請豁免。又或者擔心回美有問題的話,綠卡持有人在短期內索性不要離開美國來避免麻煩。

