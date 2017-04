亞裔女子Airbnb訂房 屋主因其種族取消交易（視頻）

By

【KTSF】

南加州一名年輕亞裔女子早前到Airbnb網站訂房,打算在總統日週末到Big Bear Lake滑雪渡週末,差不多達到目的地時,屋主突然取消訂房,原因是她是亞裔。

Airbnb知悉事件後,已禁止該名屋主使用其網站,並形容屋主的行為令人髮指和不能接受。

25歲女事主Dyne Suh來自Riverside市,是一名法律系學生,她早於出發日之前一個月,已在Airbnb訂了一間山區小屋。

之後,她再與屋主聯絡,查詢可否加多兩名友人和兩頭小狗入住,屋主當時說沒問題。

到了2月17日,一行4人如期駕車上山,當天還遇上風暴,旅途相當危險。

差不多到達小屋時,Suh向屋主傳短訊,說差不多到達,並向她查問如何支付額外租金。

豈料,她得到的答覆是:”如果你認為4個人,兩頭狗,可以在Big Bear山區用50元一晚的價錢租住小屋,你真的是吸毒上腦了。”

在短訊中自稱Tami的屋主還指,Suh是騙子,要取消訂房。

Suh聞訊感到愕然,對屋主說她保留了雙方之前的對話,當時屋主同意有關安排。

屋主回覆說:”隨便你,就算世界只有你一人,我也不會租給你,一個字倒尾:亞裔。(One word says it all, Asian)”

當Suh說會向Airbnb舉報事件,屋主說:”隨便你,這正是我投票給特朗普的原因。”

屋主還補充說:”我不會讓這個國家被外國人指手劃腳。”

Suh之後把雙方的對話上載其Facebook帳號。

事發後,由於天氣更趨惡劣,導致他們駕車下山更加危險,當時KTLA 5號電視台攝製隊就在現場採訪,記者Steve Kuzj即時採訪了Suh,驚魂未定的Suh一邊飲泣,一邊說出始末,該電視台到了本週才把相關視頻上載YouTube,即時引起網民關注。

Suh在訪問中說,她自3歲起已在美國生活,目前在洛杉磯加大法學院就讀,她說她是美國公民,想不到在美國住了23年後,竟然發生這件事。

Suh表示,Airbnb已全數向她退款,並會賠償酒店住宿給他們,當天她與友人在山區駕駛兩小時後,才就到投宿的地方。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。