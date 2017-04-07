亞裔女子Airbnb訂房 屋主因其種族取消交易（視頻）

By

【KTSF】

南加州一名年輕亞裔女子早前到Airbnb網站訂房，打算在總統日週末到Big Bear Lake滑雪渡週末，差不多達到目的地時，屋主突然取消訂房，原因是她是亞裔。

Airbnb知悉事件後，已禁止該名屋主使用其網站，並形容屋主的行為令人髮指和不能接受。

25歲女事主Dyne Suh來自Riverside市，是一名法律系學生，她早於出發日之前一個月，已在Airbnb訂了一間山區小屋。

之後，她再與屋主聯絡，查詢可否加多兩名友人和兩頭小狗入住，屋主當時說沒問題。

到了2月17日，一行4人如期駕車上山，當天還遇上風暴，旅途相當危險。

差不多到達小屋時，Suh向屋主傳短訊，說差不多到達，並向她查問如何支付額外租金。

豈料，她得到的答覆是：”如果你認為4個人，兩頭狗，可以在Big Bear山區用50元一晚的價錢租住小屋，你真的是吸毒上腦了。”

在短訊中自稱Tami的屋主還指，Suh是騙子，要取消訂房。

Suh聞訊感到愕然，對屋主說她保留了雙方之前的對話，當時屋主同意有關安排。

屋主回覆說：”隨便你，就算世界只有你一人，我也不會租給你，一個字倒尾：亞裔。（One word says it all, Asian）”

當Suh說會向Airbnb舉報事件，屋主說：”隨便你，這正是我投票給特朗普的原因。”

屋主還補充說：”我不會讓這個國家被外國人指手劃腳。”

Suh之後把雙方的對話上載其Facebook帳號。

事發後，由於天氣更趨惡劣，導致他們駕車下山更加危險，當時KTLA 5號電視台攝製隊就在現場採訪，記者Steve Kuzj即時採訪了Suh，驚魂未定的Suh一邊飲泣，一邊說出始末，該電視台到了本週才把相關視頻上載YouTube，即時引起網民關注。

Suh在訪問中說，她自3歲起已在美國生活，目前在洛杉磯加大法學院就讀，她說她是美國公民，想不到在美國住了23年後，竟然發生這件事。

Suh表示，Airbnb已全數向她退款，並會賠償酒店住宿給他們，當天她與友人在山區駕駛兩小時後，才就到投宿的地方。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。