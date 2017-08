特朗普就國債上限立法炮轟共和黨兩院領袖

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四又發推文,攻擊參議院共和黨領袖麥康尼和眾議長賴恩。

特朗普總統發推文,指責賴恩和麥康尼並無將備受爭議的國債上限立法,附設在剛剛通過的退伍軍人法案裡面,以便令國債談判順利過關,但現在就落入民主黨人手上是個混亂。

國會可以到9月底前提高國債上限,否則就會令美國的債務違約。

不過CNN得到的消息來源說,是眾議院共和黨保守派的自由黨團一手破壞這個聯繫,而不是共和黨領導層。

此外,特朗普在推文中也繼續攻擊麥康尼,指經過7年來的爭拗,都未能廢除奧巴馬健保法。

在參議院封殺健保替代案後,特朗普和麥康尼的關係就惡化,對於特朗普在替代案問題上不斷向共和黨人施壓,麥康尼曾批評他抱有過份的期望,不知民主制度的運作。

麥康尼週四更表示,如今形勢下,要在參議院成事是很難做得到。

麥康尼說:”常被人問到,做參院多數黨領袖是怎樣的?我想就像墳場的場地員,人人在你之下,但無人聽你說話。”

特朗普也認為,共和黨人有剪布規則而不用,等於浪費時間,麥康尼並不認同他這個講法。

有報導指,特朗普與麥康尼已經無交流幾個星期,對上一次交流,是特朗普叫他快些搞定健保案、減稅案,否則就應下台。

特朗普的最新威脅是,如果國會不撥款興建美墨邊界圍牆,他就令聯邦政府關閉,他沒有說明如何達致。

在邊界圍牆問題上,國會共和黨人也意見分歧,當中反對的人認為費用過鉅,耗資幾百億。

上千英里的圍牆起好後,仍要長期投入大批人力去防守,遠遠不如利用高科技監視邊界,及使用靈活敏捷的小組巡防,那樣有效並可省回大筆錢。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。