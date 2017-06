特朗普斥奧巴馬早知俄羅斯干預大選卻沒採取行動

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統說,就 ”通俄” 事件,奧巴馬總統應該向他道歉,究竟為何呢?

就俄羅斯涉嫌干預美國大選的事,特朗普在推文中說,事實是奧巴馬總統在8月時已經知道俄國的舉動,但當時奧巴馬並無採取行動,來阻止事件擴大。

加上4個月來調查通俄案,用放大鏡來看,結果一無所得,並無找到錄音帶來證明特朗普團隊的人有串通俄國來干預大選。

並無通俄,也無妨礙司法,因此特朗普說奧巴馬應該向他道歉。

特朗普又說,就是因為奧巴馬無採取行動,才導致通俄的事發生。

白宮也加把勁抨擊,發言人Sean Spicer說,如果知情但無採取任何行動,是否意味著奧巴馬政府都牽涉其中,因此這些都需要去找出答案。

不過當時的總統候選人特朗普,似乎邀請俄國黑侵競選對手希拉莉克林頓的電郵。



特朗普在拉票時曾說:”俄羅斯,如果你們聽到,我希望你們可以找到3萬個失蹤電郵。”

但白宮就強調,特朗普當時只是開玩笑.

不過當時奧巴馬政府一名官員就回應說,會極度嚴肅對待事件,正如奧巴馬向俄國總統普田提出這個問題時一樣。

這名官員又說,特朗普現在攻擊奧巴馬,很明顯是要分散廢除奧巴馬健保法所帶來的可怕衝擊。

事實上,去年奧巴馬便指責俄國黑侵美國大選,並下令制裁俄國,驅逐了一批俄國外交官以示報復。

