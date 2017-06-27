特朗普斥奧巴馬早知俄羅斯干預大選卻沒採取行動

【KTSF 張麗月報導】
特朗普總統說，就 ”通俄” 事件，奧巴馬總統應該向他道歉，究竟為何呢？
就俄羅斯涉嫌干預美國大選的事，特朗普在推文中說，事實是奧巴馬總統在8月時已經知道俄國的舉動，但當時奧巴馬並無採取行動，來阻止事件擴大。
加上4個月來調查通俄案，用放大鏡來看，結果一無所得，並無找到錄音帶來證明特朗普團隊的人有串通俄國來干預大選。
並無通俄，也無妨礙司法，因此特朗普說奧巴馬應該向他道歉。
特朗普又說，就是因為奧巴馬無採取行動，才導致通俄的事發生。
白宮也加把勁抨擊，發言人Sean Spicer說，如果知情但無採取任何行動，是否意味著奧巴馬政府都牽涉其中，因此這些都需要去找出答案。
不過當時的總統候選人特朗普，似乎邀請俄國黑侵競選對手希拉莉克林頓的電郵。
但白宮就強調，特朗普當時只是開玩笑．
不過當時奧巴馬政府一名官員就回應說，會極度嚴肅對待事件，正如奧巴馬向俄國總統普田提出這個問題時一樣。
這名官員又說，特朗普現在攻擊奧巴馬，很明顯是要分散廢除奧巴馬健保法所帶來的可怕衝擊。
事實上，去年奧巴馬便指責俄國黑侵美國大選，並下令制裁俄國，驅逐了一批俄國外交官以示報復。
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