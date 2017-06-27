特朗普斥奧巴馬早知俄羅斯干預大選卻沒採取行動

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統說，就 ”通俄” 事件，奧巴馬總統應該向他道歉，究竟為何呢？

就俄羅斯涉嫌干預美國大選的事，特朗普在推文中說，事實是奧巴馬總統在8月時已經知道俄國的舉動，但當時奧巴馬並無採取行動，來阻止事件擴大。

加上4個月來調查通俄案，用放大鏡來看，結果一無所得，並無找到錄音帶來證明特朗普團隊的人有串通俄國來干預大選。

並無通俄，也無妨礙司法，因此特朗普說奧巴馬應該向他道歉。

特朗普又說，就是因為奧巴馬無採取行動，才導致通俄的事發生。

白宮也加把勁抨擊，發言人Sean Spicer說，如果知情但無採取任何行動，是否意味著奧巴馬政府都牽涉其中，因此這些都需要去找出答案。

不過當時的總統候選人特朗普，似乎邀請俄國黑侵競選對手希拉莉克林頓的電郵。



特朗普在拉票時曾說：”俄羅斯，如果你們聽到，我希望你們可以找到3萬個失蹤電郵。”

但白宮就強調，特朗普當時只是開玩笑．

不過當時奧巴馬政府一名官員就回應說，會極度嚴肅對待事件，正如奧巴馬向俄國總統普田提出這個問題時一樣。

這名官員又說，特朗普現在攻擊奧巴馬，很明顯是要分散廢除奧巴馬健保法所帶來的可怕衝擊。

事實上，去年奧巴馬便指責俄國黑侵美國大選，並下令制裁俄國，驅逐了一批俄國外交官以示報復。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。