特朗普炮轟涉俄調查 形容是美國史上最大政治迫害

By

【KTSF】

特朗普總統週四回應聯司法部委任特別法律顧問調查其競選團隊涉嫌與俄羅斯串通,干預2016年美國大選一事,他在社交網站Twitter發文稱,”這是美國歷史上對一位政治人物進行的最大政治迫害。”

司法部週三委任前聯邦調查局(FBI)局長Rober Mueller領導這次調查,Mueller有權就調查所揭發的罪行提出檢控。

司法部之前一直反對應民主黨要求,委派獨立檢控官調查涉俄事件,司法部週三的決定一改這個立場,而特朗普則一直指責有關指控是騙局。

特朗普週四發推文說:”希拉莉的競選團隊與奧巴馬政府從事的所有非法行為,從來沒有委任特別法律顧問(進行調查)”,但他沒有指明是哪些非法行為,也沒有提出相關的證據。

Mueller這次是由副司法部長Rod Rosenstein任命,後者指出,為了確保美國民眾對調查結果有信心,這項任命是必須的。

而特朗普週三發聲明強調,其競選團隊與俄羅斯並無任何關係,當調查水落石出後,將會確定其競選團隊沒有與任何外國勢力串通,他亦期待事件可以盡快有一個了結。

更多新聞:

司法部委任特別法律顧問 調查特朗普競選團隊與俄關係(視頻)

共和黨眾議院議長續挺特朗普 民主黨議員促彈劾

特朗普怒斥傳媒處事不公 民主黨促調查解僱聯調局長始末

特朗普要求聯調局撤查Flynn 惹妨礙司法公正嫌疑

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。