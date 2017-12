特朗普狠批聯調局 外界猜測或有意特赦Michael Flynn

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週五抨擊聯邦調查局(FBI)在調查通俄案中的做法不當,令人猜測,特朗普是否有可能特赦前國家安全顧問Michael Flynn。

特朗普在出發前往維珍尼亞州參加FBI國家學院的畢業禮前,在白宮外面對記者說,他不想現在談論特赦Michael Flynn的問題,又說看看FBI和司法部所發生的事就會感到非常憤怒。

近日來有消息指,特朗普正考慮動用總統特權赦免Flynn,白宮律師Ty Cobb也表示,特朗普並無考慮特赦Flynn。

Flynn已經承認在通俄案調查中向FBI講大話,隱瞞了在去年底在奧巴馬因俄國干擾美國大選而宣布制裁俄國後,他與俄國駐美大使接觸時有談過制裁的事。

向FBI 說謊是刑事罪行,而Flynn認罪的部分涉及他隱瞞了叫俄國暫時不要報復美國的制裁,至於他涉嫌向俄國大使通氣,說特朗普上台後馬上會撤銷制裁,這一部分還沒有處理。

Flynn也同意與通俄案的獨立檢察官穆勒穆勒合作,調查俄羅斯是否與特朗普競選陣營串通,企圖干擾去年的美國大選。

特朗普開除領導通俄案調查的FBI局長James Comey之後,司法部就委派特別檢察官穆勒調查通俄案。

本星期初,司法部公開穆勒調查團隊中兩名FBI官員之間數以百計的短訊,內容涉及反特朗普的言論,因此引起部份人,特別是共和黨人不滿,質疑FBI無黨派的中立性,以及是否公正調查通俄案,特朗普也因此批評FBI和司法部對通俄案的調查是可恥。

