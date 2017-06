By

【KTSF 黃候彬報導】

特朗普對6個回教為主國家的旅遊禁令,一再在聯邦法庭受到挫敗,司法部現在尋求聯邦最高法院重啟旅遊禁令。

聯邦第4巡迴上訴庭較早時維持下級聯邦法庭原判,指旅遊禁令以國家安全為由,實行宗教歧視及排斥穆斯林,可能違反憲法。

但聯邦司法部及白宮堅稱,總統有權阻止恐怖分子入境,旅遊禁令訴訟案原告之一的美國民權自由聯盟隨即發推文,指旅遊禁令充滿仇恨,他們一心捍衛憲法,必定會再次令特朗普班子敗訴。

