特朗普連發推文炮轟司法部長 斥希拉莉是騙子

【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普總統發推文抨擊有人繼續在通俄事件上獵巫,他一連兩天發推文,再次抨擊司法部長Jeff Sessions,據消息人士透露,他曾私下與顧問討論辭掉Sessions的後果。

特朗普週二發推文,稱”Sessions在處理希拉利的罪行(電郵及民主黨全國委員會伺服器在哪裏)和洩密者上的態度非常弱”(Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!)。

他週一也發出連串推文,指責現時多項對通俄案的調查,其中有指責民主黨人大選輸了,藉故搞事,同時也質問Sessions為何不去查希拉莉的罪案及其俄國關係 。

特朗普形容Sessions 被圍困,又說希拉莉是騙子。

上星期特朗普向紐約時報吐苦水說,早知Sessions會迴避通俄案,他就不會任命Sessions做司法部長。

他說Sessions的迴避,是極之對不起他這位總統,由於通俄案越查越廣泛,特朗普的推文表示不滿共和黨人沒有好好保護他。

特朗普在日前也發推文,暗示他會動用總統權力特赦自己,他說總統有全權特赦,不過白宮就否認他會這樣做。

各界正密切注視他是否會否決國會已通過的俄國制裁案,在此之前他表明反對制裁俄國,認為俄國並沒有干擾美國大選。

