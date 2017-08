特朗普抵德州視察災情 承諾提供所需救援資源

By

【KTSF】

特朗普總統週二抵達被受颶風Harvey蹂躪的德克薩斯州,視察水災災情,他向災民承諾,必定會協助他們重新振作,立即恢復運作。

特朗普首先到達Corpus Christi,其車隊所到之處,盡是倒塌的大樹、招牌,圍欄被吹至東歪西倒,他到達一個消防局,與當地政府官員會面。

特朗普形容這次災情極其嚴竣,他承諾會提供所需的援助,他說救災會比以往做得更好,在5年或10年後回看,就知道救災就是應該這樣做。

特朗普之後站在兩輛消防車之間,與在外頭聚集的數百人會面,他不忘讚嘆當天有很多群眾出席。

特朗普感謝德州州長Greg Abbott和聯邦參議員Ted Cruz和John Cornyn,他說這是歷史性時刻,災情壯觀(epic),在德州發生,而德州可以應付任何事情。

白宮發言人Sarah Huckabee Sanders對隨行記者說,總統此行是要集中統籌不同政府部門的救災工作,而且行程會避免阻撓仍在推行中的拯救工作。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。