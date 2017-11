民調顯示特朗普認同比率再創新低 更多人關注通俄案

By

[KTSF 游瑋珊報導】

兩項最新民調顯示,認同特朗普總統表現的受訪者,比率再跌至新低,隨通案俄有人被控,關注特朗普競選團隊和俄羅斯關係的受訪者,比率就創新高。

特朗普的最新一份成績表出爐,CNN上週四至週日做的民意調查結果週一公布,當中只有三成六受訪者認同特朗普的表現,比10月再跌一個百分點,不認同他表現的比率升至五成八。

隨著特朗普的競選團隊,前競選經理Paul Manafort就通俄案被控12項重罪,又有特朗普競選團隊一名時任外交事務顧問承認沒有向聯邦調查局(FBI)如實交代他與俄國的接觸,關注特朗普當時競選團隊和俄羅斯關係的受訪者,比率就創新高,有四成四人表示非常關注,比7月時的二成七高許多。

六成四人同意要全面調查俄羅斯干預去年的大選,只有三成二認為有人要藉通俄案抹黑特朗普。

《華盛頓郵報》和ABC週日公開的民調結果跟CNN的也一致,當中認同特朗普表現的受訪者只有三成七,是近10任總統上任9個月計,公眾認同程度最低的一位,不認同他表現的就有五成九。

而上週發表的蓋洛普民調也發現,只有35%的美國民眾肯定特朗普的表現,不認同他表現的比率就達到61%。

