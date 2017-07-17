特朗普民望跌至36% 促廢除奧巴馬健保失民心

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【KTSF 游瑋珊報導】

一項民意調查顯示，特朗普總統的支持度跌至三成六的新低，以上任6個月來計，特朗普是70年來，公眾滿意度最低的總統。

ABC電視和《華盛頓郵報》最新民意調查顯示，只有三成六受訪者滿意特朗普的表現，比4月時跌6個百分點，而不滿意總統表現的受訪者就上升5個百分點，有五成八。

調查相信 ，對特朗普的滿意度下滑，原因之一是廢除了奧巴馬健保，五成受訪者偏好奧巴馬健保，新健保方案只有兩成四支持。

受訪者當中，近半覺得特朗普上任後，美國在國際的領導地位削弱，只有兩成七人覺得變強。

特朗普在競選時承諾，會在國際上爭取對美國更有利的協議，但只有約3分之1的受訪者相信特朗普能與其他國家談得成，調查又提到美俄之間協商，近3分之2受訪者說，在這方面信不過特朗普。

特朗普面對問題多多，但調查也顯示只有三成七受訪者認為民主黨反對立場清晰。

五成二人認為，民主黨只單純為反特朗普而反。

特朗普透過Twitter回應，形容將近40%的數字其實並不差，又指這調查就如大選期間的調查一樣，並不準確。

過去幾個月來，各項民調都顯示特朗普的民意支持度未超過40%水平，是歷任總統同期表現最低。

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