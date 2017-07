特朗普民望跌至36% 促廢除奧巴馬健保失民心

By

【KTSF 游瑋珊報導】

一項民意調查顯示,特朗普總統的支持度跌至三成六的新低,以上任6個月來計,特朗普是70年來,公眾滿意度最低的總統。

ABC電視和《華盛頓郵報》最新民意調查顯示,只有三成六受訪者滿意特朗普的表現,比4月時跌6個百分點,而不滿意總統表現的受訪者就上升5個百分點,有五成八。

調查相信 ,對特朗普的滿意度下滑,原因之一是廢除了奧巴馬健保,五成受訪者偏好奧巴馬健保,新健保方案只有兩成四支持。

受訪者當中,近半覺得特朗普上任後,美國在國際的領導地位削弱,只有兩成七人覺得變強。

特朗普在競選時承諾,會在國際上爭取對美國更有利的協議,但只有約3分之1的受訪者相信特朗普能與其他國家談得成,調查又提到美俄之間協商,近3分之2受訪者說,在這方面信不過特朗普。

特朗普面對問題多多,但調查也顯示只有三成七受訪者認為民主黨反對立場清晰。

五成二人認為,民主黨只單純為反特朗普而反。

特朗普透過Twitter回應,形容將近40%的數字其實並不差,又指這調查就如大選期間的調查一樣,並不準確。

過去幾個月來,各項民調都顯示特朗普的民意支持度未超過40%水平,是歷任總統同期表現最低。

