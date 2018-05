By

【KTSF】

特朗普總統週二宣布,美國將會退出與伊朗定立的核協議,聲稱這樣做會令世界變得更安全,但此舉卻令美國在國際事務上變得更孤立。

特朗普週二在白宮外交廳發表電視演說,聲稱2015年美國、德國、法國和英國與伊朗簽訂的核協議,是一個”糟透的單方協議,根本完全不該定立”,他補充說,美國將會向伊朗實施最高程度的經濟制裁。

特朗普決定退出伊朗核協議,意味伊朗政府將要決定,是否跟隨美國退出核協議,抑或試圖保留協議中某些條款,但估計伊朗的決定將會取決於特朗普下一步怎樣走。

有知情官員說,美國退出核協議後,將會重申恢復伊朗之前面對的所有制裁,但現階段未知特朗普會否真的這樣做。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。