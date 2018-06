By

【i-CABLE】

美國政府宣布,向總值500億美元的中國商品徵收關稅,中國商務部表示堅決反對,並必會作出有力還擊。

受影響的包括800多項原本已建議徵稅的產品,涉及340億美元產品,下月6日起額外加收兩成五關稅,另外包括發電機及多項化工產品,總值約160億美元的中國出口貨品,則列入建議徵稅清單,正等候檢討程序確認是否徵稅。

在北京,l中國商務部對美方做法表示深感遺憾,批評美方反覆無常,挑起貿易戰,損害雙邊利益,破壞世界貿易秩序,不得不強而有力地還擊損人不利已的短視行為,將立即出台同等規模、同等力度的徵稅措施,並宣布雙方早前達成的所有經貿成果無效。

中方曾經警告,會向美國出口的牛肉及大豆等徵稅報復。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。