特朗普宣布富士康投資百億威州設廠 料創過萬職位

特朗普總統週三宣布,電子生產商巨頭富士康(Foxconn)將會在威斯康辛州投資100億設廠,開創3,000個工作職位。

特朗普週三在白宮舉行儀式宣布富士康投資美國的計劃,富士康主席郭台銘、副總統彭斯、威州州長Scott Walker和來自威州的聯邦眾議院議長賴恩也有出席。

特朗普稱,如果他沒有當上總統,宣士康投資威州的計劃將不會成為事實,而這次投資,有賴富士康主席對美國未來經濟所寄予的信心。

富士康最重要的客戶是蘋果公司,該公司出品的iPhone就是在該公司於中國的廠房生產。

富士康稱,威州的廠房將會製造液晶體顯示屏,用於電視、電腦屏幕和自駕車,廠房的將會座落在賴恩的選區。

富士康在威州的廠房將在2020年啟用,最初會僱用3,000名員工,最終會增至13,000名,預料會為威州的製造業帶來大量就業機會。

該州目前有472,000個製造工作職位,自2008年金融危機爆發以來,該州有大量工廠倒閉,當中包括通用汽車的廠房。

富士康的總部位於台灣,這次富士康在美國設廠,白宮也有參與促成,特朗普總統早前曾與郭台銘親自會面。

這次共有7個州曾爭取富士康進駐,除威州外,還有密歇根州、伊利諾伊州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和德克薩斯州,但白宮並沒有插手選址的事宜。

富士康選擇在威州設廠,估計有利明年將要競逐連任的共和黨威州州長Walker的選情。

