特朗普繼續外訪行程 抵梵蒂岡與教宗會面

特朗普總統繼續其上任後首個外訪行程,他週三在梵蒂岡與教宗方濟各會面。

特朗普與教宗在多項議題上都存在分歧,但雙方週三放下歧見,私下會面了30分鐘。

在會面結束後,教宗與第一夫人Melania、特朗普的女兒Ivanka和女婿問好,第一夫人與Ivanka在與教宗會面時,有用紗布蒙頭以示尊重,但二人在沙特阿拉伯卻沒有這樣做。

特朗普與教宗有依照傳統交換禮物,特朗普向教宗送出一本特別版的馬丁路德金著作,以及馬丁路德金紀念堂一塊石碑和蓮花銅象,教宗則向特朗普送出一面印有橄欖葉的徽章,寓意和平,以及教宗撰寫的文憲,特朗普接過徽章後說:”我們都渴望和平。”

教宗與特朗普都認為,回教有需要出現一位穆斯林領袖,抵抗教內的極端主義,但特朗普之前提出的反穆斯林言論,與教宗認為要與穆斯林對話的觀點有抵觸,而教宗在支持對抗全球暖化和經濟不平等上,也與特朗普的主張不同。

