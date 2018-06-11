史丹福大學學者預測美朝峰會成果（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

週二的美朝峰會兩國希望得到甚麽結果呢？而峰會又為甚麽會選擇在新加坡舉行？史丹福大學研究國際安全的學者薛理泰為大家分析。

在史丹福大學長期研究中美、海峽兩岸關係，以及東北亞局勢安全的學者薛理泰指出，美朝峰會的事，特朗普與金正恩兩人曾反反覆覆，最大的原因是兩人在棄核問題上的觀點不同。

特朗普及美國歷屆政府都強硬要求北韓放棄核武 ，認為棄核必須是徹底且不可逆轉，而且可以核查，特朗普更把徹底棄核改為永久，希望一步到位不會有反覆。

北韓則認為棄核要分階段分步驟進行，不能一步到位，並希望美朝峰會可以舉辦多次，建立彼此信任，北韓就沒有必要發展核武。

其次是金正恩在一個多月內兩度與中國國家主席習近平會面，尤其是習金在大連舉行第二次會晤後，北韓立場發生大變化，令美國揣測是跟習金會有關，但薛理泰的看法不同。

薛理泰說：”但是我估計有可能是金正恩利用了金正恩和習近平的第二次會晤，然後做文章，在戰略對應方面，金正恩擁有的能力，不比中國和美國差。”

薛理泰認為，北韓棄核符合中國國家利益，因此此舉應該是金正恩的戰略，以此跟特朗普討價還價。

薛理泰說：”他往往是硬姿態到位，你強硬，我更強硬，軟功夫到家，只要看這次他跟韓國總統文在寅的會談，平昌冬奧會他的姿態，身段放得很低，一下子轟動全世界，這就是他厲害的地方。”

薛理泰認為，金正恩其實渴望跟特朗普會面，而促成峰會，特朗普也將做到以往美國總統做不到的事情，因此兩個人未來拿諾貝爾和平獎都有可能。

關於會談可能達成的成果，薛理泰預測 最有可能就是北韓同意分階段棄核。

薛理泰說：”最大的可能性，我相信有可能朝鮮就放棄洲際導彈，這方面的意向和美國達成默契，甚至於朝鮮作出承諾，這個洲際導彈放棄了，對美國不構成核打擊的威脅。”

薛裡泰說，美國也會因此分階段放寬對北韓的制裁，讓中日及南韓在經濟上幫助北韓，當北韓生活越過越好，國際關係改善時，就會有安全感。

薛理泰說：”實際上我覺得朝鮮沒有核武器更安全，有了核武器更不安全，所以他現在成為眾矢之的，原因也就是他擁有核武器，而且核武器威力越大，射程越遠，對他的威脅越是明確。”

至於峰會地點選在新加坡，薛理泰表示，以往兩岸的辜汪會談及馬習會都是在新加坡舉行，證明該國最適合敏感的國際峰會。

薛理泰說：”兩個國家都能接受，對國際輿論說來，也是能夠造成轟動效應，但並沒有甚麽負面反感。”

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