史丹福大學學者預測美朝峰會成果（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

週二的美朝峰會兩國希望得到甚麽結果呢?而峰會又為甚麽會選擇在新加坡舉行?史丹福大學研究國際安全的學者薛理泰為大家分析。

在史丹福大學長期研究中美、海峽兩岸關係,以及東北亞局勢安全的學者薛理泰指出,美朝峰會的事,特朗普與金正恩兩人曾反反覆覆,最大的原因是兩人在棄核問題上的觀點不同。

特朗普及美國歷屆政府都強硬要求北韓放棄核武 ,認為棄核必須是徹底且不可逆轉,而且可以核查,特朗普更把徹底棄核改為永久,希望一步到位不會有反覆。

北韓則認為棄核要分階段分步驟進行,不能一步到位,並希望美朝峰會可以舉辦多次,建立彼此信任,北韓就沒有必要發展核武。

其次是金正恩在一個多月內兩度與中國國家主席習近平會面,尤其是習金在大連舉行第二次會晤後,北韓立場發生大變化,令美國揣測是跟習金會有關,但薛理泰的看法不同。

薛理泰說:”但是我估計有可能是金正恩利用了金正恩和習近平的第二次會晤,然後做文章,在戰略對應方面,金正恩擁有的能力,不比中國和美國差。”

薛理泰認為,北韓棄核符合中國國家利益,因此此舉應該是金正恩的戰略,以此跟特朗普討價還價。

薛理泰說:”他往往是硬姿態到位,你強硬,我更強硬,軟功夫到家,只要看這次他跟韓國總統文在寅的會談,平昌冬奧會他的姿態,身段放得很低,一下子轟動全世界,這就是他厲害的地方。”

薛理泰認為,金正恩其實渴望跟特朗普會面,而促成峰會,特朗普也將做到以往美國總統做不到的事情,因此兩個人未來拿諾貝爾和平獎都有可能。

關於會談可能達成的成果,薛理泰預測 最有可能就是北韓同意分階段棄核。

薛理泰說:”最大的可能性,我相信有可能朝鮮就放棄洲際導彈,這方面的意向和美國達成默契,甚至於朝鮮作出承諾,這個洲際導彈放棄了,對美國不構成核打擊的威脅。”

薛裡泰說,美國也會因此分階段放寬對北韓的制裁,讓中日及南韓在經濟上幫助北韓,當北韓生活越過越好,國際關係改善時,就會有安全感。

薛理泰說:”實際上我覺得朝鮮沒有核武器更安全,有了核武器更不安全,所以他現在成為眾矢之的,原因也就是他擁有核武器,而且核武器威力越大,射程越遠,對他的威脅越是明確。”

至於峰會地點選在新加坡,薛理泰表示,以往兩岸的辜汪會談及馬習會都是在新加坡舉行,證明該國最適合敏感的國際峰會。

薛理泰說:”兩個國家都能接受,對國際輿論說來,也是能夠造成轟動效應,但並沒有甚麽負面反感。”

