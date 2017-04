By

【KTSF】

中國國家主席習近平週四從芬蘭飛抵佛羅里達州後,特朗普總統晚上在其名下的海湖莊園設宴款待習近平,在晚宴中,特朗普稱與習近平已建立了友誼。

特朗普對在場採訪的記者稱,他很榮幸款待中國國家主席,以及其”非常有才華的夫人”,他說她在中國是非常出名的名人,也是出色的歌唱家。

特朗普稱,他與習近平已有詳細的對話,他向記者說笑道:”目前,我沒有任何得著,完全沒有。”

但他說二人已建立了友誼,也相信長遠看,二人會有很好的關係,對此也很期待。

特朗普發言後,還在記者前與習近平握手。

