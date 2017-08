北韓發射導彈飛越日本上空 特朗普發嚴正聲明回應

By

針對北韓成功發射導彈跨越日本上空一事,特朗普總統週二發出嚴正聲明,指”一切選項都已經擺在檯面”,暗示不排除以軍事行動作出回應。

特朗普在聲明中稱,北韓發射導,顯示北韓”對鄰國、聯合國全體成員、對國際認可的最低標準行為的蔑視”。

特朗普稱,北韓造出威嚇和令局勢不穩的舉措,只會令北韓在區內或全球更孤立。

特朗普之後在第一夫人陪同下,離開白宮前往德克薩斯州視察州情,在場有記者問特朗普會如何應對北韓,他以”我們等著看”來回應。

南韓聯合參謀部指,導彈在當地時間週二清晨5時57分,從北韓平壤順安一帶發射,約9分鐘後越過日本北海道上空,再過6分鐘分離成三部份,墜落北海道東南面襟裳町對開約1180公里的海面。

南韓軍方指,導彈飛行了約2,700公里,最大高度550公里,美國國防部指導彈未有對北美洲構成威脅 。

南韓軍方在北韓試射導彈後,出動戰機進行實彈演習,又罕有地公開新型彈道導彈測試片段,向北韓展示實力。

日本首相安倍晉三形容,事件是對國家安全前所未有的威脅,安倍其後與特朗普通電話,雙方同意進一步對北韓施壓,特朗普也稱百分百支持日本的防衛。

