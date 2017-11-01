競選人員承認向聯調局說謊 特朗普發推文撇清關係

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【KTSF 張麗月報導】

白宮週二再回應在通俄案中，特朗普有3名前任競選工程的人員被大陪審團起訴，特別貶低其中已認罪的前外交事務顧問的職權。

特朗普發推文指，曾在他競選團隊中出任外交事務顧問的George Papadopoulos，是個低層次義工和說謊者。

Papadopoulos承認沒有向FBI如實交代。他在去年4月接觸一個英國教授，想拿據稱是俄國掌握的希拉莉幾萬封電郵黑材料。

此外，法庭文件指，Papadopoulos曾經盡力安排特朗普團隊高層與俄羅斯外長見面。

隨著案情曝光，Papadopoulos 認罪，白宮也試圖同他撇清關係，指他只不過是諮詢委員會一年內只做一次的義工，是微不足道的人物。

但在這幅去年的照片顯示，Papadopoulos與特朗普陣營的保安團隊開會，顯示他並非白宮所講的無足輕重。

鑑於通俄案的起訴會陸續有來，右翼媒體及親特朗普勢力近來強力造勢，指特別檢察官穆勒及他的檢察團隊，偏向民主黨，查得好過份，要求炒穆勒。

有極保守的宗教人物更主張，特朗普索性特赦所有涉案的人，及下令解散調查團隊。

週二有記者就問特朗普是否會特赦涉案的人，特朗普拒絕回答，在國會參議院有共和黨人就認為，穆勒受美國人民委托調查通俄案，應該留任直到完成調查為止。

有跡象顯示，穆勒的調查不限於特朗普團隊是否串通俄國，干擾美國大選，還會查特朗普的生意。

與此同時，媒體也找出Paul Manafort 的女兒去年大選前與朋友的電郵短訊 ，內容顯示女兒指Manafort 與特朗普關係極密切，幫特朗普不是為錢，也沒有收錢，而是熱衷於權力博奕，渴望權勢。

女兒指Manafort是心理變態的權謀家，滿肚陰謀詭計，手段了得，等他上位，拿他的陰謀詭計出來晒，寫成書都可以賺大錢。

女兒並主動叫朋友趁機利用Manafort對特朗普的影響力，女兒說她同Manafort的交流都是商業性質。

Manafort與業務夥伴Rick Gates被控12項重罪，當中包括陰謀反美、陰謀洗錢，及沒有申報自己替外國政府服務。

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