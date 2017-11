競選人員承認向聯調局說謊 特朗普發推文撇清關係

By

【KTSF 張麗月報導】

白宮週二再回應在通俄案中,特朗普有3名前任競選工程的人員被大陪審團起訴,特別貶低其中已認罪的前外交事務顧問的職權。

特朗普發推文指,曾在他競選團隊中出任外交事務顧問的George Papadopoulos,是個低層次義工和說謊者。

Papadopoulos承認沒有向FBI如實交代。他在去年4月接觸一個英國教授,想拿據稱是俄國掌握的希拉莉幾萬封電郵黑材料。

此外,法庭文件指,Papadopoulos曾經盡力安排特朗普團隊高層與俄羅斯外長見面。

隨著案情曝光,Papadopoulos 認罪,白宮也試圖同他撇清關係,指他只不過是諮詢委員會一年內只做一次的義工,是微不足道的人物。

但在這幅去年的照片顯示,Papadopoulos與特朗普陣營的保安團隊開會,顯示他並非白宮所講的無足輕重。

鑑於通俄案的起訴會陸續有來,右翼媒體及親特朗普勢力近來強力造勢,指特別檢察官穆勒及他的檢察團隊,偏向民主黨,查得好過份,要求炒穆勒。

有極保守的宗教人物更主張,特朗普索性特赦所有涉案的人,及下令解散調查團隊。

週二有記者就問特朗普是否會特赦涉案的人,特朗普拒絕回答,在國會參議院有共和黨人就認為,穆勒受美國人民委托調查通俄案,應該留任直到完成調查為止。

有跡象顯示,穆勒的調查不限於特朗普團隊是否串通俄國,干擾美國大選,還會查特朗普的生意。

與此同時,媒體也找出Paul Manafort 的女兒去年大選前與朋友的電郵短訊 ,內容顯示女兒指Manafort 與特朗普關係極密切,幫特朗普不是為錢,也沒有收錢,而是熱衷於權力博奕,渴望權勢。

女兒指Manafort是心理變態的權謀家,滿肚陰謀詭計,手段了得,等他上位,拿他的陰謀詭計出來晒,寫成書都可以賺大錢。

女兒並主動叫朋友趁機利用Manafort對特朗普的影響力,女兒說她同Manafort的交流都是商業性質。

Manafort與業務夥伴Rick Gates被控12項重罪,當中包括陰謀反美、陰謀洗錢,及沒有申報自己替外國政府服務。

