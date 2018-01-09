特朗普政府擬收緊H-1B簽證 幾十萬在美華人料受影響（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普總統在2016年競選時，就表示要推行”Buy American, Hire American” 的保護政策，而白宮目前就正在考慮是否限制H-1B工作簽證在6年後續期，如果決定修改，幾十萬在美持H-1B簽證的華人將會受到影響。

根據現行移民法律，H-1B工作簽證第一次有效期是3年，而要等待取得綠卡，有些案例可以拖延至10年以上，因此為填補這段等待期，才允許有H-1續期，時間由1年至3年不等。

移民律師王小禾表示，目前所說的續期，是指H-1B簽證6年以後的加簽，根據2000年的AC21法律，裡面有兩個規定，涉及6年以後的續期規定，因為1年和3年所用語言不一樣，因此法律效應也不一樣，一年用的是”Shall”。

王小禾律師接受電話訪問時說：”這個延期除非國會修改法律，特朗普政府、移民局本身不能單方面改變，因為這一條規定法律用的是必須，就是”Shall”的字眼，因為這個”Shall”字眼，移民局是沒有任何裁量權的，自由裁量權的，是必須執行。”

如果是延期3年則用的是”May”，王小禾律師說：”這個字就是說，移民局有裁量權，根據情況的變化，它也可以”May not”，就是它也可以不批准。”

移民律師說，如果國會真的修改或取消H-1B 6年之後的續期，還在等待綠卡的人就會遇到麻煩。

王小禾律師：”他的6年到期了，他也不符合那種一年延期的情況，他是140批了，他是要申請3年的情況，這個最後他可能差一點時間，他們必須要離開，這個可能性是有的，如果他們取消這個3年延期的話。”

有分析人士就認為，這是特朗普政府在迫使印度科技勞工”自我遣返”，以空出工作崗位讓美國人填補，如果該方案獲得通過的話，目前在美的50到75萬持有H-1B簽證的印度人，由於不能延期，將被迫離開美國。

另外還有數十萬持有H-1B簽證的中國人，也會面臨現有身份過期的困境，有可能導致他們不得不離開美國，放棄在這裡一切。

根據政府數字顯示，2016年申請H-1B簽證延期的人超過254,000人，比之前一年增加了兩成，所以受影響的人還是蠻多的，不過國土安全部對現有移民法律做出新詮釋的話，必須通過發布公告以及收集公眾意見等過程，因此該計劃仍在討論當中，至少在今年6月前應該不會有新政策出台。

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