特朗普政府擬收緊H-1B簽證 幾十萬在美華人料受影響（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普總統在2016年競選時,就表示要推行”Buy American, Hire American” 的保護政策,而白宮目前就正在考慮是否限制H-1B工作簽證在6年後續期,如果決定修改,幾十萬在美持H-1B簽證的華人將會受到影響。

根據現行移民法律,H-1B工作簽證第一次有效期是3年,而要等待取得綠卡,有些案例可以拖延至10年以上,因此為填補這段等待期,才允許有H-1續期,時間由1年至3年不等。

移民律師王小禾表示,目前所說的續期,是指H-1B簽證6年以後的加簽,根據2000年的AC21法律,裡面有兩個規定,涉及6年以後的續期規定,因為1年和3年所用語言不一樣,因此法律效應也不一樣,一年用的是”Shall”。

王小禾律師接受電話訪問時說:”這個延期除非國會修改法律,特朗普政府、移民局本身不能單方面改變,因為這一條規定法律用的是必須,就是”Shall”的字眼,因為這個”Shall”字眼,移民局是沒有任何裁量權的,自由裁量權的,是必須執行。”

如果是延期3年則用的是”May”,王小禾律師說:”這個字就是說,移民局有裁量權,根據情況的變化,它也可以”May not”,就是它也可以不批准。”

移民律師說,如果國會真的修改或取消H-1B 6年之後的續期,還在等待綠卡的人就會遇到麻煩。

王小禾律師:”他的6年到期了,他也不符合那種一年延期的情況,他是140批了,他是要申請3年的情況,這個最後他可能差一點時間,他們必須要離開,這個可能性是有的,如果他們取消這個3年延期的話。”

有分析人士就認為,這是特朗普政府在迫使印度科技勞工”自我遣返”,以空出工作崗位讓美國人填補,如果該方案獲得通過的話,目前在美的50到75萬持有H-1B簽證的印度人,由於不能延期,將被迫離開美國。

另外還有數十萬持有H-1B簽證的中國人,也會面臨現有身份過期的困境,有可能導致他們不得不離開美國,放棄在這裡一切。

根據政府數字顯示,2016年申請H-1B簽證延期的人超過254,000人,比之前一年增加了兩成,所以受影響的人還是蠻多的,不過國土安全部對現有移民法律做出新詮釋的話,必須通過發布公告以及收集公眾意見等過程,因此該計劃仍在討論當中,至少在今年6月前應該不會有新政策出台。

