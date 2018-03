特朗普政府告加州實施庇護移民政策 阻撓掃蕩無證人士

By

【KTSF 林佩樺報導】

聯邦司法部週二晚正式控告作為庇護政策龍頭的加州,阻撓聯邦政府掃除無證人士,州長布朗及州檢察長都被點名。

聯邦司法部週二提訴,要求法院干涉加州近期通過的3項保護非法移民的法律,特朗普政府指控加州阻礙聯邦執法。

根據這3項法規,加州執法單位不得向聯邦移民當局通報無證囚犯的獲釋時間,也禁止雇主與移民執法局合作,並要求加州官員檢查移民拘留中心。

州檢察長Xavier Becerra,以及灣區關注移民權益的多名市長紛紛表示,不會向聯邦妥協。

Becerra說:”我發誓奉行法律,這意味著所有法律。”

舊金山市長Mark Farrell說:”我有義務,亦相信有職責對抗特朗普政府,如果他們來攻擊我們。”

聖荷西市長Sam Liccardo說:”我認為有比控告州府更為有效的方式領導國家。”

奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf則發表聲明稱,奧克蘭是一個移民城市,並將會繼續行使庇護城市所持有的合法權利。

在不足兩週前,Schaaf警告民眾移民及海關執法局(ICE)將進行無證人士掃蕩行動,此舉遭到白宮與ICE的嚴厲譴責。

隨後,ICE局長表示,聯邦司法部將調查Schaaf的行為。

聯邦司法部長Jeff Sessions週三將在沙加緬度正式宣布控告加州的詳情。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。