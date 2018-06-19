特朗普政府宣布美國退出聯合國人權委員會

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特朗普政府週二宣布，美國決定退出聯合國人權委員會，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）形容，”這個組織不配有這個名字”。

海利表示，美國已給人權委員會一次又一次改革的機會，她亦炮轟該委員會長年對以色列存偏見，而會員國也納入一些被指有違反人權的國家，包括中國、古巴、委內瑞拉和剛果共和國。

海利說：”我們踏出這一步，因為我們不可以再成為一個虛偽和自私的組織的一部分，該組織將人權淪為笑柄。”

國務卿蓬佩奧則說，人權委員會曾有崇高的理想，但時至今天已變質，根本無辦法維護人權。

美國公布退出決定的前一天，聯合國人權事務委員會主席Zeid Ra’ad al-Hussein曾批評特朗普政府的零容忍移民政策，強行將非法入境者與子女分隔扣留。

不過，海利週二只引用以色列作為退出的決定，她說自去年起，美國已多番要求聯合國人權委員會作出變革，否則會退出。

但海利也補充，退出並非永久性，如果人權委員會真的落實改革，美國”會很高興重新加入”，而美國也會繼續在聯合國的體制上捍衛人權。

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