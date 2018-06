特朗普政府宣布美國退出聯合國人權委員會

By

【KTSF】

特朗普政府週二宣布,美國決定退出聯合國人權委員會,美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)形容,”這個組織不配有這個名字”。

海利表示,美國已給人權委員會一次又一次改革的機會,她亦炮轟該委員會長年對以色列存偏見,而會員國也納入一些被指有違反人權的國家,包括中國、古巴、委內瑞拉和剛果共和國。

海利說:”我們踏出這一步,因為我們不可以再成為一個虛偽和自私的組織的一部分,該組織將人權淪為笑柄。”

國務卿蓬佩奧則說,人權委員會曾有崇高的理想,但時至今天已變質,根本無辦法維護人權。

美國公布退出決定的前一天,聯合國人權事務委員會主席Zeid Ra’ad al-Hussein曾批評特朗普政府的零容忍移民政策,強行將非法入境者與子女分隔扣留。

不過,海利週二只引用以色列作為退出的決定,她說自去年起,美國已多番要求聯合國人權委員會作出變革,否則會退出。

但海利也補充,退出並非永久性,如果人權委員會真的落實改革,美國”會很高興重新加入”,而美國也會繼續在聯合國的體制上捍衛人權。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。