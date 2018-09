美國國務院下令關閉巴勒斯坦駐華盛頓辦事處

【i-CABLE】

美國國務院下令關閉代表巴勒斯坦位於華盛頓的辦事處,又威脅對美國及盟友展開調查的國際刑事法庭法官及檢察官實施制裁,國家安全顧問博爾頓強調,會保障國民及盟友的權益,又稱國際刑事法庭早已名存實亡。

美國政府週一宣布關閉位於華盛頓的巴勒斯坦解放組織辦公室,原因是巴勒斯坦去年接獲當局多次警告後,仍拒絕與以色列舉行和談的要求。

博爾頓同日在華盛頓出席一個保守派智囊團活動時,便表明美國會與盟友以色列站於同一陣線。

當局又威脅國際刑事法庭假如針對美國、以色列及其他盟友進行調查,便會制裁相關法官及檢察官,限制他們入境美國,凍結他們在美國境內的資產及面臨美國法院起訴。

博爾頓質疑國際刑事法庭的合法性,表明會阻撓檢察官就美國人在阿富汗及其他地方可能牽涉的戰爭罪行及濫權行為展開調查,巴勒斯坦批評美國拆毀數十年來與他們建立的關係。

以色列就歡迎美國採取措施表明立場,批評巴勒斯坦一直玩弄國際刑事法庭,又不願意與美國及他們展開會談,無助促進和平進程。

特朗普政府早前宣布暫停資助聯合國援助巴勒斯坦難民的機構上周又宣布停止,資助一間向巴勒斯坦病人提供醫療服務位於東耶路撒冷的醫院,涉及金額合共約3億美元。

