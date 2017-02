特朗普政府頒新令 跨性別人士要據出生性別使用洗手間

By

【KTSF 張麗月報導】

白宮週三發出新指引,要跨性別人士根據他們出生時的性別來使用公共洗手間。

奧巴馬政府去年8月發出聯邦指引,容許跨性別人士根據他們自己認同的性別,而不是出生時的性別來使用公共洗手間,13個州因此告上法庭。

特朗普上台後,白宮現在說奧巴馬的指引令人混淆,很難執行,因此週三決定取消奧巴馬政府的指引。

根據新規定,今後跨性別人士要根據他們出生時的性別使用公共洗手間。

白宮新指引發出之後,德州一名聯邦法官暫時擱置奧巴馬政府的指引。

保守派人士歡迎白宮的決定,認為奧巴馬政府的指引不合法,同時違法固定性別學生的權利,尤其是那些女生與跨性別人士一起更衣或使用洗手間時覺到不安全。

不過跨性別權益組織就反對新規定,認為現行的聯邦法例仍然禁止歧視學生的性別或性傾向。

