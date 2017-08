特朗普政府對委內瑞內實施經濟制裁 促釋放政治犯

By

【KTSF 江良慧報導】

白宮週五宣布,特朗普總統已經簽署行政命令,對委內瑞拉實施金融制裁,禁止美國的銀行與委內瑞拉政府及國營石油公司,進行任何金融交易。

財政部長Steven Mnuchin表示,新制裁主要是限制委內瑞拉政府,在美國金融市場出售債券集資,令馬杜羅獨裁政府失去重要的經濟來源,也會令委內瑞拉在年底債務違約的風險增加。

特朗普政府一名高層官員表示,若馬杜羅不改變現行方針,並應反對派要求終止改寫憲法的計劃,釋放政治犯和進行公平公開的選舉,美國將會實施額外制裁。

不過,特朗普政府至今都沒有禁止美國煉油廠繼續進口委內瑞拉原油,美國煉油廠商一直遊說政府不要禁止進口委內瑞拉石油,說此舉會導致燃油價格上升,削減他們的利潤,甚至導致墨西哥灣沿岸油公司職位流失。

制裁消息公佈後,委內瑞拉外長隨即譴責美國的制裁是20年以來,委內瑞拉遭受的最嚴重侵略,誓言政府會用盡外交和經濟能力抵抗到底。

委內瑞拉軍方領袖也表示,美國對委內瑞拉實施經濟制裁,是侵犯該國人民的人權。

