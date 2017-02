領援助移民日後或受限 美籍港人赴港後返美也遭問話

By

【KTSF 郭柟報導】

有律師向本台透露最近外洩的一份白宮文件 ,指特朗普政府有意收緊合法移民。

許婉馨律師表示,週三收到一份外洩的總統行政命令草案,而白宮暫時按兵不動是因為近日民意與輿論出現強烈反彈。

這項行政命令草案內容大致是指,為了保障美國納稅人,特朗普政府將拒絕接受需要公共援助的移民。

許律師形容,這是總統計劃收緊移民人數的前奏,她說:「他弄出的形勢就是無錢的話,不要想移民。這條所謂保護納稅人的行政命令,實際上令移民擔保多了一關要過,而且更難,目標是當你要申請親戚或幫助敘利亞小孩擔保他們過來,你要預一筆錢才好做,否則很麻煩,換句話說該行政令就代表越少移民過來越好。」

另外有鑑於最近有華裔民眾向我們透露,由於他們去香港時使用香港身份證出入境,回到美國時由於美國證件上沒有出入境蓋章而被海關問話,許律師就表示,這點不需要憂慮,但如果去的是中東地方,海關可能就會向你問清楚。

