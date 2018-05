特朗普承認已向律師償還艷星掩口費 惹違反競選法嫌疑

By

特朗普總統的律師朱利亞尼表示,特朗普已償還律師科恩給電影女星丹尼爾斯的掩口費,強調是合法,不是競選經費,證實了特朗普曾付掩口費,有人質疑這樣做違反競選法。

特朗普是否給予女星丹尼爾斯 13 萬美元掩口費,他的私人律師、前紐約市長朱利亞尼有新的說法。朱利亞尼強調這筆款項與競選無關,沒有違反相關法例,但也證實了特朗普曾付掩口費,跟特朗普上月表示不知情的講法矛盾。

由於這筆掩口費的合法性一直受質疑,有美國競選法律中心指,無論掩口費用甚麼途徑和由誰支付,只要是與競選活動有關而未有申報,就是違反競選財務法。

丹尼爾斯的律師指朱利亞尼的說法,證明特朗普違反競選財務法、洗黑錢和詐騙等罪名。丹尼爾斯聲稱在十多年前與特朗普有親密關係,律師科恩承認在特朗普競選總統前,向丹尼爾斯支付 13 萬美元,禁止她透露與特朗普的關係。

特朗普在Twitter承認律師科恩給錢予丹尼爾斯,並簽訂私人”封口”協議後,特朗普有償還該筆錢給科恩,但強調是透過給科恩的每月聘用費這樣做,與競選經費無關,又指律師只是想阻止丹尼爾斯以不實的指控作敲詐。

