加拿大總理杜魯多訪問中國,尋求擴大拓展雙邊貿易。

總理李克強在人民大會堂歡迎杜魯多,之後舉行會談,由於加拿大的主要貿易夥伴美國,威脅退出北美自由貿易協定。

杜魯多希望拓展對華貿易,他與李克強均同意繼續探討制定雙邊自貿協定的可行性,兩國領袖又見證了有關食品、能源合作及教育範疇的合約簽署儀式。

李克強形容,中加關係進入黃金時期,而他與杜魯多,除了討論經貿,亦談及人權問題。

