中國國家主席習近平週二與到訪的加拿大總理杜魯多會面。

習近平表示,中加兩國各有優勢,互補性強,希望雙方拓寬思路,推動關係,取得更多實實在在成果。

杜魯多此行是尋求拓展經貿往來,習近平歡迎加拿大企業參與「一帶一路」建設。

另外,杜魯多為此行未能宣佈正式啟動兩國自由貿易協定的談判辯護,他表示不能草率達致協議,影響未來世世代代加拿大人的利益,杜魯多稍後轉往廣州出席《財富》全球論壇。

