紐約恐襲疑兇曾是Uber司機 貨車發現伊斯蘭國字條

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紐約下曼克頓區世貿中心遺址附近，週二下午發生貨車撞死人事件，導致至少8人死亡，當局相信事件是蓄意的恐怖襲擊，當局調查時發現，疑犯曾經是Uber司機，另外，紐約州長稱，調查員在涉案的貨車中發現一張寫了有關伊斯蘭國的字條，相信疑兇是在美國變得思想激進。

當局消息指，懷疑行兇的是佛羅里達州Tampa居民，29歲的烏茲別克裔Sayfullo Saipov，他2010年取得綠卡，當局相信他最初在俄亥俄州的朋友家暫住。

該朋友說，Saipov不去派對，經常工作。

隨後，Saipov在佛羅里達州任職貨車司機，美聯社報導指，聯邦調查局人員前往Saipov曾經居住過的公寓樓宇調查，有認識他的人接受媒體採訪時表示，Saipov看上去是個好人，經常與小孩子玩耍。

Saipov後來搬到新澤西州，擔任Uber司機約半年，Uber表示，Saipov通過背景審查，駕駛記錄良好，在Uber任職期間載客超過1,400次。

Uber稱，目前已經禁止Saipov載客，在審查他駕駛紀錄時，並未找到違規紀錄，Uber稱正在配合當局調查。

警方表示，涉事的Home Depot貨車是在週二事發前的一小時，據稱由涉嫌犯案的Saipov在新澤西州租下，警方現正調查一輛停泊在Home Depot租車場附近，帶有佛羅里達州車牌的白色豐田小貨車。

警方暫時無發現有任何社交媒體賬號和Saipov有關聯，但他在2013年4月，在俄亥俄州和一名同樣來自烏茲別克城市Tashkent的女性Nozima Odilova結婚。

在紐約當地時間週二下午約3點，疑犯駕駛貨車，在單車徑上行駛並撞倒多人，疑犯其後持氣槍下車，據報他曾經高叫真主偉大的口號。

事發後，他被到場的警員擊中後被拘捕，有報導指，目前疑犯傷勢嚴重，當局正在對他進一步審問。

當局相信疑犯是獨自犯案，沒有跡象顯示事件涉及更大規模的恐襲。

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