紐約恐襲疑兇曾是Uber司機 貨車發現伊斯蘭國字條

紐約下曼克頓區世貿中心遺址附近,週二下午發生貨車撞死人事件,導致至少8人死亡,當局相信事件是蓄意的恐怖襲擊,當局調查時發現,疑犯曾經是Uber司機,另外,紐約州長稱,調查員在涉案的貨車中發現一張寫了有關伊斯蘭國的字條,相信疑兇是在美國變得思想激進。

當局消息指,懷疑行兇的是佛羅里達州Tampa居民,29歲的烏茲別克裔Sayfullo Saipov,他2010年取得綠卡,當局相信他最初在俄亥俄州的朋友家暫住。

該朋友說,Saipov不去派對,經常工作。

隨後,Saipov在佛羅里達州任職貨車司機,美聯社報導指,聯邦調查局人員前往Saipov曾經居住過的公寓樓宇調查,有認識他的人接受媒體採訪時表示,Saipov看上去是個好人,經常與小孩子玩耍。

Saipov後來搬到新澤西州,擔任Uber司機約半年,Uber表示,Saipov通過背景審查,駕駛記錄良好,在Uber任職期間載客超過1,400次。

Uber稱,目前已經禁止Saipov載客,在審查他駕駛紀錄時,並未找到違規紀錄,Uber稱正在配合當局調查。

警方表示,涉事的Home Depot貨車是在週二事發前的一小時,據稱由涉嫌犯案的Saipov在新澤西州租下,警方現正調查一輛停泊在Home Depot租車場附近,帶有佛羅里達州車牌的白色豐田小貨車。

警方暫時無發現有任何社交媒體賬號和Saipov有關聯,但他在2013年4月,在俄亥俄州和一名同樣來自烏茲別克城市Tashkent的女性Nozima Odilova結婚。

在紐約當地時間週二下午約3點,疑犯駕駛貨車,在單車徑上行駛並撞倒多人,疑犯其後持氣槍下車,據報他曾經高叫真主偉大的口號。

事發後,他被到場的警員擊中後被拘捕,有報導指,目前疑犯傷勢嚴重,當局正在對他進一步審問。

當局相信疑犯是獨自犯案,沒有跡象顯示事件涉及更大規模的恐襲。

