紐約貨車恐襲案疑犯被起訴 病床要求掛伊斯蘭國旗幟

By

【KTSF】

在紐約市駕駛貨車撞向人群的烏茲別克裔男子,已被聯邦當局起訴涉及恐怖主義的控罪,當局透露正追尋可能與案件有關的另一名人士,希望向他問話。

涉案的29歲男子Sayfullo Saipov稱,他是回應極端組織伊斯蘭國在網上呼喚追隨者發動攻擊,而於週二駕駛貨車犯案。

當局指Saipov到Home Depot租了一輛貨車,用手提電話觀看伊斯蘭國的視頻,他說選擇在萬聖節前夕發動攻擊,是因為他知道當天會有更多人上街。

檢控官在起訴書中稱,他中槍被捕後,躺在醫院病床上,曾要求在病房掛起伊斯蘭國的旗幟,並說”對所做的事感覺良好”。

Saipov被控向恐怖組織提供實質支援罪,以及犯下暴力和毀壞汽車罪。

他犯案後在現場遺下利刀和用阿拉伯文寫上的字條,當中含有伊斯蘭教的教義,並寫了”會堅忍下去”(it will endure),該語句是伊斯蘭國常用。

Saipov在病床上稱,他是觀看伊斯蘭國的視頻後獲得啟發,於一年前開始策劃攻擊,他是於兩個月前決定用貨車發動攻擊,並曾於10月22日租了一輛貨車練習轉彎。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。