【KTSF 崔凱橋報導】

熱帶風暴Cindy週四吹襲美國南部,為墨西哥灣帶來狂風暴雨。

密西西比州街上,行人站也站不穩,多處地方水浸,交通大受影響。

預計風暴期間,南部部分地區雨量可能達到12英吋,風速超過每小時40英哩,至少600萬人受影響。

路易斯安納州和阿拉巴馬州宣布進入緊急狀態。

