【KTSF 崔凱橋報導】

灣區本週末會出現熱浪,週五開始炎熱,週六內陸地區更會出現破百度的高溫。

由於天氣炎熱乾燥加上大風,國家氣象局對北灣山區發出紅色火災警告,由週五晚上11點至週六晚上11點生效。

國家氣象局表示,週五氣溫會急劇攀升至少華氏10度,內陸城市日間的氣溫將超過華氏95度,到了週六氣溫會更熱,Concord和Fairfield等城市,預測日間最高氣溫會超過100度,舊金山地區亦會錄得接近華氏80度。

當局發出危險天氣預報,提醒民眾要喝大量的開水,以及避免在日間最熱的時分進行戶外活動,以免中暑。

當局亦再次提醒大家千萬不要將小孩或寵物獨自留在車廂內,以及留意長者的健康。

