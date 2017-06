聖荷西加油站遇劫 警方發照緝3男

By

【KTSF 梁秋玉報導】

上個月有三名男子涉嫌在南聖荷西一間油站持槍搶劫現金,聖荷西警方現在公佈3名嫌犯照片,呼籲民眾提供線索,協助破案。

警方表示,搶劫案發生於5月25日凌晨兩點左右,地點是Tully Road 1100號路段與McLaughlin Avenue交界的Arco油站。

兩名男嫌犯在油站商店,先偷走啤酒不付錢,店員於是追出去,此時第3名男嫌犯揮舞著一把黑色半自動手槍,威脅店員回到店內並拿出現金,3名男子拿到現金後一起逃離油站。

警方表示,3名嫌犯都是拉美裔,年齡20到30歲,其中兩名身高約5呎9吋的男子都是中等身材,另一名5呎7吋高的男子則身形魁梧。

民眾如發現任何線索,可致電聖荷西警方。

更多新聞:

舊金山男子與搶匪糾纏 中槍受傷送院治療

Craigslist賣家Daly City交易時遇劫 警緝白人疑犯

兩賊匪闖Great Mall偷走兩個愛馬士皮包 價值45,000元

Millbrae市華裔男按摩師涉非禮女顧客被捕

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。