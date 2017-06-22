聖荷西加油站遇劫 警方發照緝3男

【KTSF 梁秋玉報導】
上個月有三名男子涉嫌在南聖荷西一間油站持槍搶劫現金，聖荷西警方現在公佈3名嫌犯照片，呼籲民眾提供線索，協助破案。
警方表示，搶劫案發生於5月25日凌晨兩點左右，地點是Tully Road 1100號路段與McLaughlin Avenue交界的Arco油站。
兩名男嫌犯在油站商店，先偷走啤酒不付錢，店員於是追出去，此時第3名男嫌犯揮舞著一把黑色半自動手槍，威脅店員回到店內並拿出現金，3名男子拿到現金後一起逃離油站。
警方表示，3名嫌犯都是拉美裔，年齡20到30歲，其中兩名身高約5呎9吋的男子都是中等身材，另一名5呎7吋高的男子則身形魁梧。
民眾如發現任何線索，可致電聖荷西警方。
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