【KTSF 崔凱橋報導】

被控謀殺前男友的華裔女子Tiffany Li,今年4月以破紀錄的3,500萬元保釋候審,案件排期於明年開審。

Li與男友及另外一名男子,3人被控在去年4月開槍謀殺Li的前男友Keith Green,今年4月,Li以3,500萬元保釋候審,這個金額是聖馬刁縣史上最高的保釋金。

檢察官透露,案件審訊日期定於明年1月16號在Redwood City法庭進行,而審前會議定於9月底進行。

