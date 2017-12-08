共和黨國會議員被指要求助手當代母 週五辭職

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【KTSF 張麗月報導】

正當全國掀起性醜聞風暴之際，又有一名國會議員宣佈下台，今次輪到 阿利桑拿州共和黨籍聯邦眾議員Trent Franks，他突然宣佈提早即時離任。

Trent Franks在阿利桑拿州做了8個任期的聯邦眾議員，有消息爆料說，他的一名前任女助手對媒體說，Franks曾經最少4次要求她”替他生孩子”，也曾經出價500萬元叫她做 “代母”，當然她拒絕了。

她表示，Franks提出的要求令她震驚，如果她不同意，也擔心受到職業上的報復。

而她也向另一名女同事提及這件事，原來Franks竟然也向這名女同事提出類似的要求。

媒體證實，這名女子曾在Franks辦公室工作，基於私隱，她要求不公開姓名。

Franks在週四晚發表聲明說，打算在明年1月底辭去眾議員職位，但消息指出，由於眾議長賴恩向他表明，說會將性醜聞指控轉交道德委員會調查，並催促他下台，因此Franks週五突然宣佈提早即時離任。

他在辭職聲明中說，他與太太不育，曾經透過 “代母” 誕下雙胞胎，又說，由於他太太長期患病，入了醫院，因此要立即辭職。

至於另一名捲入性醜聞風波鬧得熱烘烘的是，競逐阿拉巴馬州聯邦參議員職位的該州前任法官，共和黨籍的Roy Moore，他被指控多項在30年代曾經與未成年少女亂搞關係，當中有兩名少女還涉及性侵犯。

雖然參議院多數黨領袖麥康尼曾經要求他退選，但他仍然堅持參選，也得到特朗普總統和共和黨全國委員會的力挺。

白宮發言人就說，應該由阿拉巴馬州選民來決定Moore的命運。

阿拉馬州下星期二舉行特別選舉，填補Jeff Sessions出任聯邦司法部長後騰空出來的參議員席位，目前是Moore與民主黨籍的Doug Jones之爭。

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