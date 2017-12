共和黨國會議員被指要求助手當代母 週五辭職

By

【KTSF 張麗月報導】

正當全國掀起性醜聞風暴之際,又有一名國會議員宣佈下台,今次輪到 阿利桑拿州共和黨籍聯邦眾議員Trent Franks,他突然宣佈提早即時離任。

Trent Franks在阿利桑拿州做了8個任期的聯邦眾議員,有消息爆料說,他的一名前任女助手對媒體說,Franks曾經最少4次要求她”替他生孩子”,也曾經出價500萬元叫她做 “代母”,當然她拒絕了。

她表示,Franks提出的要求令她震驚,如果她不同意,也擔心受到職業上的報復。

而她也向另一名女同事提及這件事,原來Franks竟然也向這名女同事提出類似的要求。

媒體證實,這名女子曾在Franks辦公室工作,基於私隱,她要求不公開姓名。

Franks在週四晚發表聲明說,打算在明年1月底辭去眾議員職位,但消息指出,由於眾議長賴恩向他表明,說會將性醜聞指控轉交道德委員會調查,並催促他下台,因此Franks週五突然宣佈提早即時離任。

他在辭職聲明中說,他與太太不育,曾經透過 “代母” 誕下雙胞胎,又說,由於他太太長期患病,入了醫院,因此要立即辭職。

至於另一名捲入性醜聞風波鬧得熱烘烘的是,競逐阿拉巴馬州聯邦參議員職位的該州前任法官,共和黨籍的Roy Moore,他被指控多項在30年代曾經與未成年少女亂搞關係,當中有兩名少女還涉及性侵犯。

雖然參議院多數黨領袖麥康尼曾經要求他退選,但他仍然堅持參選,也得到特朗普總統和共和黨全國委員會的力挺。

白宮發言人就說,應該由阿拉巴馬州選民來決定Moore的命運。

阿拉馬州下星期二舉行特別選舉,填補Jeff Sessions出任聯邦司法部長後騰空出來的參議員席位,目前是Moore與民主黨籍的Doug Jones之爭。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。