工務局種木蘭樹紀念李孟賢 李孟賢家人親手栽種（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

為了紀念已故舊金山市長李孟賢，工務局在市府對開用李孟賢的名義種植一棵木蘭樹，李孟賢的家人亦親手為這棵樹填滿泥土。

工務局表示，每年的春天都會植樹，紀念一位對舊金山有貢獻的人，今年的紀念對象，可以說毫無懸念，必定會是李孟賢，唯一考量的問題是要在哪裡植樹。

舊金山工務局局長Mohammed Nuru說：”我們提出，不如在市府附近，因為這是李孟賢工作過的地方，而且他總是從他的辦公室向外望，你去找他就會知道，因此想找一個地方，能代表他做過的事。”

最後決定在市府對開，舊金山總圖書館及舊金山亞洲藝術博物館之間一段Fulton街植上一棵木蘭樹。

植樹當日是5月5日星期六，亦是李孟賢66歲的生忌，李孟賢的母親、遺孀林進敏及兩名女兒等，亦從全國各地趕過來，親手為這棵木蘭樹填上泥土。

李孟賢的妹妹代表發言，她指出全家人在舊金山有很多美好的時光，但沒有了李孟賢，總是一種很大的遺憾。

李孟賢妹妹Linna Kitamura說：”當我們繼續感受舊金山的溫暖，可惜的是，對我們一家人已不一樣，我們繼續深深想念李孟賢，我相信很多人都一樣。”

講到這裏，李孟賢的親人一度感觸落淚。

李孟賢的妹妹憶述，有一次周末前夕致電李孟賢，問他周末有什麼計劃，李孟賢回答指，要早起清理街道上的垃圾，她指，李孟賢一直致力服務社區。

Kitamura說：”大家都知道，李孟賢是一個簡單的人，植樹很符合他的性格，不需要很多功夫，一些泥土，一點水，加上陽光，木蘭樹會成長，長出漂亮的花，一季接著一季，木蘭樹的芬芳會勾起與李孟賢美好的回憶。”

從週一起，市府舉行一個關於李孟賢的展覽，向公眾展示李孟賢的一生及貢獻。

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