工務局種木蘭樹紀念李孟賢 李孟賢家人親手栽種（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了紀念已故舊金山市長李孟賢,工務局在市府對開用李孟賢的名義種植一棵木蘭樹,李孟賢的家人亦親手為這棵樹填滿泥土。

工務局表示,每年的春天都會植樹,紀念一位對舊金山有貢獻的人,今年的紀念對象,可以說毫無懸念,必定會是李孟賢,唯一考量的問題是要在哪裡植樹。

舊金山工務局局長Mohammed Nuru說:”我們提出,不如在市府附近,因為這是李孟賢工作過的地方,而且他總是從他的辦公室向外望,你去找他就會知道,因此想找一個地方,能代表他做過的事。”

最後決定在市府對開,舊金山總圖書館及舊金山亞洲藝術博物館之間一段Fulton街植上一棵木蘭樹。

植樹當日是5月5日星期六,亦是李孟賢66歲的生忌,李孟賢的母親、遺孀林進敏及兩名女兒等,亦從全國各地趕過來,親手為這棵木蘭樹填上泥土。

李孟賢的妹妹代表發言,她指出全家人在舊金山有很多美好的時光,但沒有了李孟賢,總是一種很大的遺憾。

李孟賢妹妹Linna Kitamura說:”當我們繼續感受舊金山的溫暖,可惜的是,對我們一家人已不一樣,我們繼續深深想念李孟賢,我相信很多人都一樣。”

講到這裏,李孟賢的親人一度感觸落淚。

李孟賢的妹妹憶述,有一次周末前夕致電李孟賢,問他周末有什麼計劃,李孟賢回答指,要早起清理街道上的垃圾,她指,李孟賢一直致力服務社區。

Kitamura說:”大家都知道,李孟賢是一個簡單的人,植樹很符合他的性格,不需要很多功夫,一些泥土,一點水,加上陽光,木蘭樹會成長,長出漂亮的花,一季接著一季,木蘭樹的芬芳會勾起與李孟賢美好的回憶。”

從週一起,市府舉行一個關於李孟賢的展覽,向公眾展示李孟賢的一生及貢獻。

