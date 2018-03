By

【KTSF】

中半島Menlo Park一幢民居上週四下午在風暴期間,被屋外塌下的一棵紅木樹壓毀,去年該棵樹曾因為被雷電擊中受損。

事發於Baywood大街100號路一幢住屋,消防局於下午4時55分接獲塌樹舉報。

消防員到場後,發現部分樹幹壓在屋頂和車道上,附近也有數輛汽車嚴重損毀。

另外,部分樹幹也壓毀二樓一間睡房,幸好當時無人在房內。

事發時,屋主正在樓下,沒有人受傷。

塌下的紅木樹原來在去年9月曾被雷電擊中,部分已壞死,而塌下的樹幹正是壞死的部分。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。