導航手機程式分析數據 助你避開感恩節行車高峰期（視頻）

By

【KTSF 劉瑩報導】

感恩節臨近,你是否清楚哪天購物出行將最困難呢?Waze網站發表了相關的統計。

Waze網站預計,在感恩節前一周消費會比平時上升32%,感恩節當日更上升高達63% 。

整個節日季度的11、12月,相較於9月和10月,平均增長達到29%。

想準備火雞大餐就要提前做好準備,在感恩節前一日前往超級市場購物高峰,將會出現在下午3點,如果你在感恩節當日遺漏了蔓越莓醬等就要留意,感恩節當日前往超市採購的客流高峰將會出現在早上11點,平均增幅將上升49%。

交通方面,想在感恩節趕回家,與普通的週二相比,前往機場最堵塞的時段在週二下午4點到5點,交通流量將會增加50%,週三最堵塞時段則在下午3點到4點,增幅達到66%。

而感恩節過後開車回程,最好不要選擇在週一,也就是11月27日的早上7點以及下午5點。

感恩節後週日的交通同樣不太順暢,高峰期會出現在當日下午2點。

11月26日將會是最多人前往機場返家的一天,客流平均增加53%,而最繁忙的時間出現在中午,而星期一將會有多21%的人前往機場。

至於黑色星期五方面,很多人會在午夜時分前往商場等候血拼,上午11點到下午3點客流會持續增加,而在下午1點達到高峰。

根據往年的數據,時裝零售額在這一天將會增加50%,電子產品銷售增加200%,而最受歡迎的商家是Walmart、Target、Best Buy、The Home Depot以及Costco,當日最受歡迎的餐館將會是McDonald’s、Chick-fil-A,還有Panera Bread。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。